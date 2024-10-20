Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 21 октября

В понедельник, 21 октября, в Харькове и области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.

В Харькове ночью столбик термометра будет показывать от 4 до 6 градусов тепла. Днем – от 13 до 15 градусов.

В области температура ночью составит от 1 до 6 градусов, днем – от 11 до 16 градусов.

Ветер – северный – 5 — 10 м/с.