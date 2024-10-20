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Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 21 октября

Погода 17:29   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Облачно, но без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 21 октября Фото: Василий Голосный

В понедельник, 21 октября, в Харькове и области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.

В Харькове ночью столбик термометра будет показывать от 4 до 6 градусов тепла. Днем – от 13 до 15 градусов.

В области температура ночью составит от 1 до 6 градусов, днем – от 11 до 16 градусов.

Ветер – северный – 5 — 10 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 21 октября, в Харькове и области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщили в Региональном центре гидрометеорологии.".