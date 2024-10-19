Харьковчан просят перед поездкой проверять авто: могут греться котики
Фото: КП «Центр обращения с животными»
В КП «Центр обращения с животными» призвали харьковчан внимательно проверить свой автомобиль перед поездкой. Ведь с наступлением холодов бездомные коты ищут тёплые места.
«Часто хвостатые выбирают для своей ночевки автомобили, припаркованные под домами, потому что коты чувствуют тепло от автомобиля. Схема простая: двигатель нагревает пространство под капотом, котик туда залезает, греется и засыпает. Когда вы утром сядете за руль и поедете по своим делам, котик может травмировать конечности, которые случайно попадут под ремень генератора, или вообще может погибнуть», — отметили в КП.
В частности, работники приюта советуют проверить место под капотом, арки над колесами и даже выхлопную трубу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, животные, капот, коты, приют, харьковчане, холода;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 18:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» призвали харьковчан внимательно проверить свой автомобиль перед поездкой. Ведь с наступлением холодов бездомные коты ищут тёплые места.".