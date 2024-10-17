Владельцев животных в городе на Харьковщине просят в пятницу быть дома

На территории района Лагеря в городе Балаклея Харьковской области ввели карантин в связи с бешенством.

Случай бешенства собаки зарегистрировали на улице Уютной. В связи с этим с 9:00 18 октября специалисты ветеринарного участка будут проводить обход домохозяйств в районе Лагеря с целью вакцинации собак и кошек, информируют в Балаклейской городской военной администрации.

Владельцев животных просят обеспечить их присутствие для обязательной вакцинации.

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