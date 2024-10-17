Власників тварин у Балаклії на Харківщині просять у п’ятницю бути вдома

На території району Лагеря у місті Балаклія Харківської області ввели карантин у зв’язку зі сказом.

Випадок сказу собаки зареєстрували на вулиці Затишній. У зв’язку з цим з 9:00 18 жовтня фахівці ветеринарної дільниці проводитимуть обхід домогосподарств у районі Лягеря з метою вакцинації собак та кішок, інформують у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Власників тварин просять забезпечити їхню присутність для обов’язкової вакцинації.