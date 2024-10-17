Власників тварин у Балаклії на Харківщині просять у п’ятницю бути вдома
Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області
На території району Лагеря у місті Балаклія Харківської області ввели карантин у зв’язку зі сказом.
Випадок сказу собаки зареєстрували на вулиці Затишній. У зв’язку з цим з 9:00 18 жовтня фахівці ветеринарної дільниці проводитимуть обхід домогосподарств у районі Лягеря з метою вакцинації собак та кішок, інформують у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Власників тварин просять забезпечити їхню присутність для обов’язкової вакцинації.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, бешенство, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу собаки зареєстрували на вулиці Затишній у місті Балаклія".