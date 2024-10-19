Харків’ян просять перед поїздкою перевіряти авто: можуть грітися котики
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”
У КП «Центр поводження з тваринами» закликали харків’ян уважно перевірити своє авто перед поїздкою. Адже з настанням холодів бездомні котики шукають теплі місця.
«Часто хвостаті обирають для своєї ночівлі автомобілі, що припарковані під будинками, бо коти відчувають тепло від автівки. Схема проста: двигун нагріває простір під капотом, котик туди залазить, гріється і засинає. Коли ви зранку сядете за кермо та поїдете по своїх справах котик може травмувати кінцівки, які випадково потраплять під ремінь генератора, або взагалі може загинути», – зазначили у КП.
Зокрема, працівники притулку радять перевірити місце під капотом, арки над колесами і навіть вихлопну трубу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авто, животні, капот, коты, приют, харьковчане, холода;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 18:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Центр поводження з тваринами» закликали харків’ян уважно перевірити своє авто перед поїздкою. Адже з настанням холодів бездомні котики шукають теплі місця.".