Харків’ян просять перед поїздкою перевіряти авто: можуть грітися котики

У КП «Центр поводження з тваринами» закликали харків’ян уважно перевірити своє авто перед поїздкою. Адже з настанням холодів бездомні котики шукають теплі місця.

«Часто хвостаті обирають для своєї ночівлі автомобілі, що припарковані під будинками, бо коти відчувають тепло від автівки. Схема проста: двигун нагріває простір під капотом, котик туди залазить, гріється і засинає. Коли ви зранку сядете за кермо та поїдете по своїх справах котик може травмувати кінцівки, які випадково потраплять під ремінь генератора, або взагалі може загинути», – зазначили у КП.

Зокрема, працівники притулку радять перевірити місце під капотом, арки над колесами і навіть вихлопну трубу.