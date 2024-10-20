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Новости Харькова – главное за 20 октября: ночью враг обстрелял Харьков

Украина 07:16   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 20 октября: ночью враг обстрелял Харьков Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:15

Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения

Около 23:50 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу КАБ.

Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове гремят взрывы. На место удара сразу же выехали профильные службы.

Позже стало известно, что «прилетело» в Новобаварском районе Харькова. По данным городского головы, вследствие удара разрушены частные дома. Пострадавших из-за обстрела нет, уточнил Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".