Новости Харькова – главное за 20 октября: ночью враг обстрелял Харьков

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07:15

Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения

Около 23:50 в Харькове раздались взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу КАБ.

Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о том, что в Харькове гремят взрывы. На место удара сразу же выехали профильные службы.

Позже стало известно, что «прилетело» в Новобаварском районе Харькова. По данным городского головы, вследствие удара разрушены частные дома. Пострадавших из-за обстрела нет, уточнил Терехов.