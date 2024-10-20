Погибли пожилые люди: днем россияне обстреляли село на Харьковщине

Около 15:15 россияне выпустили авиабомбу по селу Новоплатоновка Боровской громады, сообщила пресс-служба ХОВА.

«В результате вражеского обстрела, предварительно КАБ, был поврежден частный жилой дом. Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины», – сообщили в ХОВА.

Позже в ХОВА добавили, что под завалами обнаружили еще и тело 72-летней женщины.