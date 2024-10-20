Погибли пожилые люди: днем россияне обстреляли село на Харьковщине
Фото: пресс-служба ХОВА
Около 15:15 россияне выпустили авиабомбу по селу Новоплатоновка Боровской громады, сообщила пресс-служба ХОВА.
«В результате вражеского обстрела, предварительно КАБ, был поврежден частный жилой дом. Во время проведения поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело 71-летнего мужчины», – сообщили в ХОВА.
Позже в ХОВА добавили, что под завалами обнаружили еще и тело 72-летней женщины.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстреляла, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 20:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:15 россияне выпустили авиабомбу по селу Новоплатоновка Боровской громады, сообщила пресс-служба ХОВА.".