По Купянску били из РСЗО, обстрелы усиливаются. Канашевич о ситуации в районе
О ситуации на Купянщине, обстрелах и эвакуации сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
После деоккупации Купянского района погибли 283 жителя, с момента объявления повторной обязательной эвакуации, то есть, с июля этого года, смертельные ранения из-за обстрелов получили еще 33 человека. И ситуация, по данным Канашевича, ухудшается – обстрелы усиливаются – в течение дня оккупанты регулярно били по Купянску из РСЗО, – раненых становится больше, а люди выезжают в безопасные места не так активно, как ожидалось.
«Хотя есть некоторая динамика. По состоянию на сегодняшний день мы уже насчитываем примерно 3000 человек на левом берегу реки Оскол – это по трем общинам – Петропавловской, Купянской и Куриловской. Но, тем не менее, они остаются, мы ведем активную работу, мы общаемся, доказываем, работает полиция, ГСЧС, волонтерские группы, координационно-гуманитарный центр работает. Делаем все, чтобы люди все же не оставались на месте, а уезжали. Тем более что мы видим: кроме обстрелов, ухудшается сама погода. Среднесуточная температура уже держится на уровне 4-5 градусов выше нуля. При этом, у нас есть проблема с восстановлением критической инфраструктуры. В результате значительных обстрелов есть у нас повреждения электросети, газовых сетей, водоснабжение соответственно. И восстанавливать это, по состоянию на сегодняшний день, становится невозможно. Поскольку, во-первых, достаточно большой объем работ, а задействовать все бригады нет возможности. Ведь их тоже касается эвакуация обязательная. А во-вторых – это просто опасно, потому что обстрелы постоянны – от минометов до КАБов», – сказал Канашевич.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: купянск, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 18:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Купянщине, обстрелах и эвакуации сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.".