Из тех, кто остался, 90% – пенсионеры: Беседин о жителях Купянской громады

Ситуация в Купянском районе остается крайне тяжелой, рассказал начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире нацмарафона.

«Опять же, враг не прекращает постоянно бить – бить по гражданской, критической инфраструктуре, уничтожая все, фактически. Не может дать людям возможность подготовиться к осенне-зимнему периоду, к холодам. Враг бьет по логистическим путям, бьет по центральным проезжим частям FPV-дронами для того, чтобы сделать невозможным оказание какой-либо помощи тем людям, которые остались на территории громады», – отметил Беседин.

Несмотря на это, в громаде остается 5100 людей, уточнил Беседин. И эта цифра, по мнению городских властей, – достаточно большая. Ведь находиться в Купянском районе – опасно. Поэтому в который раз призывают людей как можно скорее эвакуироваться. Также Беседин рассказал, кто отказывается выезжать в безопасные места.

«Это – пожилые люди, это – 90%, которые остаются. Все остальные – те, кто помогает уехать. Это структурные подразделения городского совета, коммунальные предприятия, полиция, ГСЧС и т.д. Ситуация крайне сложная, еще раз хочу подчеркнуть. На левом берегу отсутствуют какие-либо коммуникации, позволяющие пройти зимний период. Поэтому не пренебрегайте советами, уезжайте», – сказал Беседин.

За прошлую неделю из громады выехали 800 людей, добавил начальник ГВА. А чаще всего люди эвакуируются в Харьков.