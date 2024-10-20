Из тех, кто остался, 90% – пенсионеры: Беседин о жителях Купянской громады
Ситуация в Купянском районе остается крайне тяжелой, рассказал начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире нацмарафона.
«Опять же, враг не прекращает постоянно бить – бить по гражданской, критической инфраструктуре, уничтожая все, фактически. Не может дать людям возможность подготовиться к осенне-зимнему периоду, к холодам. Враг бьет по логистическим путям, бьет по центральным проезжим частям FPV-дронами для того, чтобы сделать невозможным оказание какой-либо помощи тем людям, которые остались на территории громады», – отметил Беседин.
Несмотря на это, в громаде остается 5100 людей, уточнил Беседин. И эта цифра, по мнению городских властей, – достаточно большая. Ведь находиться в Купянском районе – опасно. Поэтому в который раз призывают людей как можно скорее эвакуироваться. Также Беседин рассказал, кто отказывается выезжать в безопасные места.
«Это – пожилые люди, это – 90%, которые остаются. Все остальные – те, кто помогает уехать. Это структурные подразделения городского совета, коммунальные предприятия, полиция, ГСЧС и т.д. Ситуация крайне сложная, еще раз хочу подчеркнуть. На левом берегу отсутствуют какие-либо коммуникации, позволяющие пройти зимний период. Поэтому не пренебрегайте советами, уезжайте», – сказал Беседин.
За прошлую неделю из громады выехали 800 людей, добавил начальник ГВА. А чаще всего люди эвакуируются в Харьков.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Андрей Беседин, Купянский район, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянской громаде остается крайне тяжелой, рассказал начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире нацмарафона. ".