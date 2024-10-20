Із тих, хто залишився, 90% – пенсіонери: Беседін про мешканців Куп’янщини

Ситуація в Куп’янському районі залишається вкрай важкою, розповів начальник Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін в етері нацмарафону.

“Знову ж таки, ворог не припиняє постійно бити – бити по цивільній, критичній інфраструктурі, знищуючи все, фактично. Не може дати можливість людям підготуватися до осінньо-зимового періоду, до холодів. Ворог бʼє по логістичних шляхах, бʼє по центральних проїжджих частинах FPV-дронами для того, щоб унеможливити надавання будь-якої допомоги тим людям, які залишилися на території громади“, – зазначив Беседін.

Попри це, у громаді залишається 5100 людей, уточнив Беседін. І ця цифра, на думку міської влади, є досить великою. Адже перебувати в Куп’янському районі – небезпечно. Тому вкотре закликають людей якнайшвидше евакуюватися. Також Беседін розповів, хто відмовляється виїжджати у безпечні місця.

“Це – люди похилого віку, це – 90%, які залишаються. Всі інші – ті, хто допомагає виїхати. Це структурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства, поліція, ДСНС тощо. Ситуація вкрай складна, ще раз хочу наголосити. На лівому березі відсутні будь-які комунікації, що дозволяють пройти зимовий період. Тому не нехтуйте порадами, виїжджайте”, – наголосив Беседін.

За минулий тиждень із громади виїхали 800 людей, додав начальник МВА. А найчастіше люди евакуюються до Харкова.