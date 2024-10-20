По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі

Про ситуацію на Куп’янщині, обстріли та евакуацію повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Після деокупації Куп’янського району загинули 283 мешканці, з моменту оголошення повторної обов’язкової евакуації, тобто, з липня цього року, смертельні поранення через обстріли отримали ще 33 особи. І ситуація, за даними Канашевича, погіршується – обстріли посилюються, – протягом дня окупанти регулярно били по Куп’янську із РСЗВ,– поранених стає більше, а люди виїжджають у безпечні місця не так активно, як очікувалося.

“Хоча є певна динаміка. Станом на сьогодні ми вже обліковуємо приблизно 3000 людей на лівому березі річки Оскіл – це по трьох громадах – Петропавлівській, Купʼянській та Курилівській. Але, а все-таки, вони залишаються, ми ведемо роботу активну, ми спілкуємось, доводимо, працює поліція, ДСНС, волонтерські групи, координаційно-гуманітарний центр працює. Робимо все, щоб люди все ж таки не залишались на місці, а виїжджали. Тим більше, що ми бачимо, окрім обстрілів, погіршується сама погода. Середньодобова температура вже тримається на рівні 4-5 градусів вище нуля. При цьому, є в нас проблема з відновленням критичної інфраструктури. Внаслідок значних обстрілів є в нас пошкодження електромережі, газових мереж, водопостачання відповідно. І відновлювати це станом на сьогодні стає неможливо. Оскільки, по-перше, достатньо великий обсяг робіт, а задіяти всі бригади немає можливості. Адже їх так само стосується евакуація обовʼязкова. А по-друге – це просто небезпечно, тому що обстріли постійні – від мінометів до КАБів”, – сказав Канашевич.