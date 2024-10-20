Live
  • Нд 20.10.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі

Україна 18:54   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі

Про ситуацію на Куп’янщині, обстріли та евакуацію повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

Після деокупації Куп’янського району загинули 283 мешканці, з моменту оголошення повторної обов’язкової евакуації, тобто, з липня цього року, смертельні поранення через обстріли отримали ще 33 особи. І ситуація, за даними Канашевича, погіршується – обстріли посилюються, – протягом дня окупанти регулярно били по Куп’янську із РСЗВ,– поранених стає більше, а люди виїжджають у безпечні місця не так активно, як очікувалося.

“Хоча є певна динаміка. Станом на сьогодні ми вже обліковуємо приблизно 3000 людей на лівому березі річки Оскіл – це по трьох громадах – Петропавлівській, Купʼянській та Курилівській. Але, а все-таки, вони залишаються, ми ведемо роботу активну, ми спілкуємось, доводимо, працює поліція, ДСНС, волонтерські групи, координаційно-гуманітарний центр працює. Робимо все, щоб люди все ж таки не залишались на місці, а виїжджали. Тим більше, що ми бачимо, окрім обстрілів, погіршується сама погода. Середньодобова температура вже тримається на рівні 4-5 градусів вище нуля. При цьому, є в нас проблема з відновленням критичної інфраструктури. Внаслідок значних обстрілів є в нас пошкодження електромережі, газових мереж, водопостачання відповідно. І відновлювати це станом на сьогодні стає неможливо. Оскільки, по-перше, достатньо великий обсяг робіт, а задіяти всі бригади немає можливості. Адже їх так само стосується евакуація обовʼязкова. А по-друге – це просто небезпечно, тому що обстріли постійні – від мінометів до КАБів”, – сказав Канашевич.

Читайте також: З тих, хто залишився, 90% – пенсіонери: Бесєдін про мешканців Куп’янського району

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі
По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі
20.10.2024, 18:54
На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00
На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00
20.10.2024, 16:42
Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)
Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)
20.10.2024, 11:58
Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область
Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область
20.10.2024, 15:30
Рятувальники Куп’янщини допомагають землякам евакуюватись (фото)
Рятувальники Куп’янщини допомагають землякам евакуюватись (фото)
20.10.2024, 19:45
Як виглядає Харків та область після обстрілів РФ показала прокуратура (фото)
Як виглядає Харків та область після обстрілів РФ показала прокуратура (фото)
20.10.2024, 10:29

Новини за темою:

11:58
Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)
14:17
Без газу і світла: жителі Куп’янщини почали погоджуватись на евакуацію (відео)
18:30
Посилення евакуації: за добу з Куп’янщини виїхали 245 осіб, лишаються 10 тисяч
09:34
“Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину
08:59
“Найстрашніше – вночі” – що кажуть врятовані з Куп’янська (відео)

Ви читали новину: «По Куп’янську били з РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 18:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Куп’янщині, обстріли та евакуацію повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.".