Загинули літні люди: удень росіяни обстріляли село на Харківщині

Близько 15:15 росіяни випустили авіабомбу по селу Новоплатонівка Борівської громади, повідомила пресслужба ХОВА.

“Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка”, – повідомили у ХОВА.

Пізніше в ХОВА зазначили, що під завалами виявили ще й тіло 72-річної жінки.