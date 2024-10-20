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Загинули літні люди: удень росіяни обстріляли село на Харківщині

Україна 20:02   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинули літні люди: удень росіяни обстріляли село на Харківщині

Близько 15:15 росіяни випустили авіабомбу по селу Новоплатонівка Борівської громади, повідомила пресслужба ХОВА. 

“Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка”, – повідомили у ХОВА.

Фото: пресслужба ХОВА

Пізніше в ХОВА зазначили, що під завалами виявили ще й тіло 72-річної жінки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 20:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:15 росіяни випустили авіабомбу по селу Новоплатонівка Борівської громади, повідомила пресслужба ХОВА. ".