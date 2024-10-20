Загинули літні люди: удень росіяни обстріляли село на Харківщині
Близько 15:15 росіяни випустили авіабомбу по селу Новоплатонівка Борівської громади, повідомила пресслужба ХОВА.
“Внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, було пошкоджено приватний житловий будинок. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло 71-річного чоловіка”, – повідомили у ХОВА.
Пізніше в ХОВА зазначили, що під завалами виявили ще й тіло 72-річної жінки.
Читайте також: По Куп’янську били із РСЗВ, обстрілів більше. Канашевич про ситуацію у районі
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: обстреляла, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загинули літні люди: удень росіяни обстріляли село на Харківщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 20:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:15 росіяни випустили авіабомбу по селу Новоплатонівка Борівської громади, повідомила пресслужба ХОВА. ".