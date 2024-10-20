На Харьковском направлении идет бой, еще 3 – на Купянском: данные ГШ на 16:00

О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:00 сообщили в Генштабе ВСУ.

Враг трижды пытались атаковать наши позиции на Харьковском направлении в районе Волчанска. На данный момент идет еще один бой, отметили в Генштабе.

Кроме того, ВС РФ два раза штурмовали на Купянском направлении. Украинские защитники отбили атаки вблизи Голубовки и Новоосинового. Тем временем бои около Колесниковки и Лозовой еще продолжаются, добавили в ГШ.