На Харьковском направлении идет бой, еще 3 – на Купянском: данные ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:00 сообщили в Генштабе ВСУ.
Враг трижды пытались атаковать наши позиции на Харьковском направлении в районе Волчанска. На данный момент идет еще один бой, отметили в Генштабе.
Кроме того, ВС РФ два раза штурмовали на Купянском направлении. Украинские защитники отбили атаки вблизи Голубовки и Новоосинового. Тем временем бои около Колесниковки и Лозовой еще продолжаются, добавили в ГШ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, наступ, наступление, рф;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 16:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:00 сообщили в Генштабе ВСУ.".