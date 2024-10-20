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На Харьковском направлении идет бой, еще 3 – на Купянском: данные ГШ на 16:00

Украина 16:42   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковском направлении идет бой, еще 3 – на Купянском: данные ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:00 сообщили в Генштабе ВСУ.

Враг трижды пытались атаковать наши позиции на Харьковском направлении в районе Волчанска. На данный момент идет еще один бой, отметили в Генштабе.

Кроме того, ВС РФ два раза штурмовали на Купянском направлении. Украинские защитники отбили атаки вблизи Голубовки и Новоосинового. Тем временем бои около Колесниковки и Лозовой еще продолжаются, добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 16:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении по состоянию на 16:00 сообщили в Генштабе ВСУ.".