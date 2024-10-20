Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)
В Национальной гвардии Украины показали, как украинские защитники отбили атаку ВС РФ около Оскола, россияне пытались захватить переправу через речку.
Видео: НГУ
«Рывок бронетехники с пехотой в том направлении был отражен совместными усилиями батальона ударных БПЛА «Ахиллес» совместно с гвардейцами бригады «Буревой» и пограничниками бригады «Месть», а также десантниками 77-й ОАэМБр», – написали в НГУ.
По данным Нацгвардии, украинские защитники смогли уничтожить восемь БМП, три танка. Также ВСУ ликвидировали 21 оккупанта, еще 26 – ранили.
Читайте также: ОТГВ «Харьков» про обстрелы, бои и потери врага за сутки на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, наступ, наступление, НГУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 14:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Национальная гвардия Украины показали, как украинские защитники отбили атаку ВС РФ около Оскола, россияне пытались захватить переправу через речку.".