Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)

В Национальной гвардии Украины показали, как украинские защитники отбили атаку ВС РФ около Оскола, россияне пытались захватить переправу через речку.

Видео: НГУ

«Рывок бронетехники с пехотой в том направлении был отражен совместными усилиями батальона ударных БПЛА «Ахиллес» совместно с гвардейцами бригады «Буревой» и пограничниками бригады «Месть», а также десантниками 77-й ОАэМБр», – написали в НГУ.

По данным Нацгвардии, украинские защитники смогли уничтожить восемь БМП, три танка. Также ВСУ ликвидировали 21 оккупанта, еще 26 – ранили.