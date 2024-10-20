Live
  • Вс 20.10.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)

Украина 14:41   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)

В Национальной гвардии Украины показали, как украинские защитники отбили атаку ВС РФ около Оскола, россияне пытались захватить переправу через речку.

Видео: НГУ

«Рывок бронетехники с пехотой в том направлении был отражен совместными усилиями батальона ударных БПЛА «Ахиллес» совместно с гвардейцами бригады «Буревой» и пограничниками бригады «Месть», а также десантниками 77-й ОАэМБр», – написали в НГУ.

По данным Нацгвардии, украинские защитники смогли уничтожить восемь БМП, три танка. Также ВСУ ликвидировали 21 оккупанта, еще 26 – ранили.

Читайте также: ОТГВ «Харьков» про обстрелы, бои и потери врага за сутки на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 20.10: ночной удар по Харькову, обстрелы области
Новости Харькова – главное за 20.10: ночной удар по Харькову, обстрелы области
20.10.2024, 14:17
Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 октября: какой праздник и день в истории
20.10.2024, 06:00
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
20.10.2024, 07:08
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
18.10.2024, 19:05
Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)
Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)
20.10.2024, 10:29
Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)
Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)
20.10.2024, 14:41

Новости по теме:

21:25
Новости Харькова – главное за 19 октября: наши – дома, планы РФ на Купянск
16:29
Шесть атак на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00
08:20
Авиаудар, 23 боя на Купянском направлении: данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
16:52
ГШ: на Купянском направлении идет 3 боя, враг атаковал Харьковщину из авиации
13:15
«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов

Вы читали новость: «Переправу через Оскол пытались захватить ВС РФ, СОУ отбили наступление (видео)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 14:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Национальная гвардия Украины показали, как украинские защитники отбили атаку ВС РФ около Оскола, россияне пытались захватить переправу через речку.".