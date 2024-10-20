Переправу через Оскіл намагалися захопити ЗС РФ, СОУ відбили наступ (відео)

У Національній гвардії України показали, як українські захисники відбили атаку ЗС РФ біля Осколу, росіяни намагалися захопити переправу через річку.

Відео: НГУ

“Ривок бронетехніки з піхотою в тому напрямку було відбито спільними зусиллями батальйону ударних БпЛА «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та прикордонниками бригади «Помста», а також десантниками 77-ї ОАеМБр”, – написали в НГУ.

За даними Нацгвардії, українські захисники змогли знищити вісім БМП, три танки. Також ЗСУ ліквідували 21 окупанта, ще 26 – поранили.