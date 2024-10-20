Live
  • Нд 20.10.2024
  • Харків  +11°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Переправу через Оскіл намагалися захопити ЗС РФ, СОУ відбили наступ (відео)

Україна 14:41   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Переправу через Оскіл намагалися захопити ЗС РФ, СОУ відбили наступ (відео)

У Національній гвардії України показали, як українські захисники відбили атаку ЗС РФ біля Осколу, росіяни намагалися захопити переправу через річку.

Відео: НГУ

“Ривок бронетехніки з піхотою в тому напрямку було відбито спільними зусиллями батальйону ударних БпЛА «Ахіллес» спільно з гвардійцями бригади «Буревій» та прикордонниками бригади «Помста», а також десантниками 77-ї ОАеМБр”, – написали в НГУ.

За даними Нацгвардії, українські захисники змогли знищити вісім БМП, три танки. Також ЗСУ ліквідували 21 окупанта, ще 26 – поранили.

Читайте також: ОТУВ «Харків» про обстріли, бої та втрати ворога за добу на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Переправу через Оскіл намагалися захопити ЗС РФ, СОУ відбили наступ (відео)
Переправу через Оскіл намагалися захопити ЗС РФ, СОУ відбили наступ (відео)
20.10.2024, 14:41
Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)
Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)
20.10.2024, 11:58
Новини Харкова – головне за 20.10: нічний удар по Харкову, обстріли області
Новини Харкова – головне за 20.10: нічний удар по Харкову, обстріли області
20.10.2024, 14:17
Дергачі відновлюються після удару РФ. Пошкоджені будинки, вибиті 400 вікон
Дергачі відновлюються після удару РФ. Пошкоджені будинки, вибиті 400 вікон
20.10.2024, 13:30
Як виглядає Харків та область після обстрілів РФ показала прокуратура (фото)
Як виглядає Харків та область після обстрілів РФ показала прокуратура (фото)
20.10.2024, 10:29
Випросив велосипед і зник: чоловік отримав підозру за крадіжку двоколісного
Випросив велосипед і зник: чоловік отримав підозру за крадіжку двоколісного
20.10.2024, 13:15

Новини за темою:

21:25
Новини Харкова – головне за 19 жовтня: наші – вдома, плани РФ на Куп’янськ
16:29
Шість атак на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00
08:20
Авіаудар, 23 бої на Куп’янському напрямку: дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
16:52
ГШ: на Куп’янському напрямку йде 3 бої, ворог атакував Харківщину з авіації
13:15
«Ворог вже наближався до межі Куп’янська на 4 км» – Синєгубов

Ви читали новину: «Переправу через Оскіл намагалися захопити ЗС РФ, СОУ відбили наступ (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 14:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Національній гвардії України показали, як українські захисники відбили атаку ЗС РФ біля Осколу, росіяни намагалися захопити переправу через річку.".