ОТУВ “Харків” про обстріли, бої та втрати ворога за добу на Харківщині

Вранці 20 жовтня в ОТУВ “Харків” розповіли про ситуацію на фронті на півночі Харківщини.

Обстановка на Харківському напрямку залишається важкою – війська РФ продовжують атакувати українські позиції, написали у ЗСУ.

“Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 3 КАБів. Завдали 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 33 убиті, 92 поранені. Також на Харківському напрямку українські захисники знищили танк, 5 авто, 36 БПЛА. Крім того, РФ втратила 58 укриттів, місце для зберігання боєкомплектів.