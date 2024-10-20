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ОТУВ “Харків” про обстріли, бої та втрати ворога за добу на Харківщині

Україна 10:10   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків” про обстріли, бої та втрати ворога за добу на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 20 жовтня в ОТУВ “Харків” розповіли про ситуацію на фронті на півночі Харківщини.

Обстановка на Харківському напрямку залишається важкою – війська РФ продовжують атакувати українські позиції, написали у ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.   російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 3 КАБів. Завдали 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.

Втрати ворога за добу: 33 убиті, 92 поранені. Також на Харківському напрямку українські захисники знищили танк, 5 авто, 36 БПЛА. Крім того, РФ втратила 58 укриттів, місце для зберігання боєкомплектів.

Читайте також: 24 бої було на Харківщині, ворог бив по області з авіації – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня в ОТУВ “Харків” розповіли про ситуацію на фронті на півночі Харківщини.".