ОТУВ “Харків” про обстріли, бої та втрати ворога за добу на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 20 жовтня в ОТУВ “Харків” розповіли про ситуацію на фронті на півночі Харківщини.
Обстановка на Харківському напрямку залишається важкою – війська РФ продовжують атакувати українські позиції, написали у ЗСУ.
“Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 3 КАБів. Завдали 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України“, – уточнили в ОТУВ “Харків”.
Втрати ворога за добу: 33 убиті, 92 поранені. Також на Харківському напрямку українські захисники знищили танк, 5 авто, 36 БПЛА. Крім того, РФ втратила 58 укриттів, місце для зберігання боєкомплектів.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 10:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня в ОТУВ “Харків” розповіли про ситуацію на фронті на півночі Харківщини.".