24 бої було на Харківщині, ворог бив по області з авіації – дані Генштабу

Вранці 20 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої, які були за добу на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.

На Харківському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Вовчанська та Стариці. Водночас ворог намагався наступати і на Куп’янщині. За даними ГШ, за добу окупанти штурмували наші позиції 16 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової”, – написали в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Харків, Купʼянськ і Новоєгорівку.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.