24 бої було на Харківщині, ворог бив по області з авіації – дані Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 20 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої, які були за добу на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області.
На Харківському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Вовчанська та Стариці. Водночас ворог намагався наступати і на Куп’янщині. За даними ГШ, за добу окупанти штурмували наші позиції 16 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової”, – написали в Генштабі.
Крім того, ворог скинув авіабомби на Харків, Купʼянськ і Новоєгорівку.
Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.
Читайте також: ДСНС: двічі за добу рятувальники виїжджали на місця «прильотів» на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, Генштаб ЗСУ, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «24 бої було на Харківщині, ворог бив по області з авіації – дані Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 09:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої, які були за добу на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області. ".