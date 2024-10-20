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24 бої було на Харківщині, ворог бив по області з авіації – дані Генштабу

Україна 09:04   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
24 бої було на Харківщині, ворог бив по області з авіації – дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 20 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої, які були за добу на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області. 

На Харківському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Вовчанська та Стариці. Водночас ворог намагався наступати і на Куп’янщині. За даними ГШ, за добу окупанти штурмували наші позиції 16 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової”, – написали в Генштабі.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Харків, Купʼянськ і Новоєгорівку.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати ЗС РФ.

Читайте також: ДСНС: двічі за добу рятувальники виїжджали на місця «прильотів» на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 09:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили про бої, які були за добу на Харківщині, а також – про ворожі обстріли області. ".