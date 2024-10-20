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ДСНС: двічі за добу рятувальники виїжджали на місця «прильотів» на Харківщині

Події 08:49   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: двічі за добу рятувальники виїжджали на місця «прильотів» на Харківщині

Усього за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі на Харківщині сім разів, проінформували в ранковому зведенні 20 жовтня в ГУ ДСНС у Харківській області.

“Двічі рятувальники виїжджали на перевірку територій, по яких було завдано ворожих обстрілів. У Новобаварському районі Харкова виявлено влучання в землю, внаслідок якого пошкоджень зазнали 2 багатоповерхівки, приватний будинок та автомобіль. У м. Дергачі вибуховою хвилею пошкоджено скління 3 багатоквартирних житлових будинків. На щастя в обох випадках без постраждалих.”, – написали у ДСНС.

Рятувальники наголосили, що пожеж через обстріл за добу не зафіксували. Також піротехніки вилучили та знешкодили 82 одиниці вибухонебезпечних предметів, – додали у ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього за добу рятувальники виїжджали гасити пожежі на Харківщині сім разів, проінформували у ранковому зведенні 20 жовтня в ГУ ДСНС у Харківській області.".