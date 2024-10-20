ГСЧС: дважды за сутки спасатели выезжали на места «прилетов» на Харьковщине

Всего за сутки спасатели выезжали тушить пожары на Харьковщине семь раз, проинформировали в утренней сводке 20 октября в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Дважды спасатели выезжали на проверку территорий, по которым были нанесены вражеские обстрелы. В Новобаварском районе Харькова обнаружено попадание в землю, в результате которого повреждения получили 2 многоэтажки, частный дом и автомобиль. В Дергачах взрывной волной повреждено остекление 3 многоквартирных жилых домов. К счастью, в обоих случаях без пострадавших», – написали в ГСЧС.

Спасатели акцентировали, что пожаров из-за обстрелов за сутки не зафиксировали. Также пиротехники изъяли и обезвредили 82 единицы взрывоопасных предметов, – написали в ГСЧС.