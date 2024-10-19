Оккупанты убили женщину в Купянске: во время обстрела была на улице (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Вечером 18 октября армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. В результате удара погибла 65-летняя женщина.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, во время обстрела погибшая находилась на улице.
В городе повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жінка, женщина, область, обстрел, погибла, прокуратура, рф, удар, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 18 октября армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. В результате удара погибла 65-летняя женщина.".