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Оккупанты убили женщину в Купянске: во время обстрела была на улице (фото)

Происшествия 17:00   19.10.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты убили женщину в Купянске: во время обстрела была на улице (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 18 октября армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. В результате удара погибла 65-летняя женщина.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, во время обстрела погибшая находилась на улице.

В городе повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

РФ ударила по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура
РФ ударила по Купянску
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 18 октября армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. В результате удара погибла 65-летняя женщина.".