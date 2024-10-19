Оккупанты убили женщину в Купянске: во время обстрела была на улице (фото)

Вечером 18 октября армия РФ обстреляла город Купянск в Харьковской области. В результате удара погибла 65-летняя женщина.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, во время обстрела погибшая находилась на улице.

В городе повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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