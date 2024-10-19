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В ВСУ назвали количество уничтоженных оккупантов на Харьковщине за сутки

Общество 11:25   19.10.2024
Виктория Яковенко
В ВСУ назвали количество уничтоженных оккупантов на Харьковщине за сутки Фото: ОТГВ «Харьков»

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако Силы обороны продолжают сдерживать атаки оккупантов, сообщили в ОТГВ «Харьков».

В течение суток ВС РФ нанесли два авиаудара с использованием 11 НАР. Кроме этого, нанесли 41 удар дронами-камикадзе и осуществили 272 обстрела позиций украинских защитников, говорится в сообщении.

Потери врага за прошедшие сутки составили 106 человек, из них безвозвратные – 37, санитарные – 69. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 54 единицы вооружения и военной техники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной, однако Силы обороны продолжают сдерживать атаки оккупантов, сообщили в ОТГВ «Харьков».".