В ОТУВ «Харків» назвали кількість знищених окупантів на Харківщині за добу

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ «Харків».

Впродовж доби ЗС РФ завдали два авіаудари з використанням 11 НАР. Крім цього, завдали 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 272 обстріли позицій українських захисників, йдеться у повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 37, санітарні – 69. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки.