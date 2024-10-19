В ОТУВ «Харків» назвали кількість знищених окупантів на Харківщині за добу
Фото: ОТУВ “Харків”
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ «Харків».
Впродовж доби ЗС РФ завдали два авіаудари з використанням 11 НАР. Крім цього, завдали 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 272 обстріли позицій українських захисників, йдеться у повідомленні.
Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 37, санітарні – 69. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ворог, окупанти, ОТГВ "Харьков", потери, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 11:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ «Харків».".