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В ОТУВ «Харків» назвали кількість знищених окупантів на Харківщині за добу

Суспільство 11:25   19.10.2024
Вікторія Яковенко
В ОТУВ «Харків» назвали кількість знищених окупантів на Харківщині за добу Фото: ОТУВ “Харків”

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ «Харків».

Впродовж доби ЗС РФ завдали два авіаудари з використанням 11 НАР. Крім цього, завдали 41 удар дронами-камікадзе та здійснили 272 обстріли позицій українських захисників, йдеться у повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 37, санітарні – 69. Також на Харківському напрямку супротивник втратив знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, однак Сили оборони продовжують стримувати атаки окупантів, повідомили в ОТУВ «Харків».".