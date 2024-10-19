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Окупанти вбили жінку в Куп’янську: під час обстрілу була на вулиці (фото)

Події 17:00   19.10.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти вбили жінку в Куп’янську: під час обстрілу була на вулиці (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Ввечері 18 жовтня армія РФ обстріляла місто Купʼянськ в Харківській області. Внаслідок удару загинула 65-річна жінка.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, під час обстрілу загибла перебувала на вулиці.

У місті пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

РФ ударила по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура
РФ ударила по Купянску
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 18 жовтня армія РФ обстріляла місто Купʼянськ в Харківській області. Внаслідок удару загинула 65-річна жінка.".