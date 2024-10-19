Окупанти вбили жінку в Куп’янську: під час обстрілу була на вулиці (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Ввечері 18 жовтня армія РФ обстріляла місто Купʼянськ в Харківській області. Внаслідок удару загинула 65-річна жінка.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, під час обстрілу загибла перебувала на вулиці.
У місті пошкоджені житлові будинки.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2024 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 18 жовтня армія РФ обстріляла місто Купʼянськ в Харківській області. Внаслідок удару загинула 65-річна жінка.".