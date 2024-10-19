Окупанти вбили жінку в Куп’янську: під час обстрілу була на вулиці (фото)

Ввечері 18 жовтня армія РФ обстріляла місто Купʼянськ в Харківській області. Внаслідок удару загинула 65-річна жінка.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, під час обстрілу загибла перебувала на вулиці.

У місті пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).