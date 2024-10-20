24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили о боях, которые были за сутки на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области.
На Харьковском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Волчанска и Старицы. В то же время, враг пытался наступать и на Купянщине. По данным ГШ, за сутки оккупанты штурмовали наши позиции 16 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой», – написали в Генштабе.
Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Харьков, Купянск и Новоегоровку.
Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.
Читайте также: ГСЧС: дважды за сутки спасатели выезжали на места «прилетов» на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 09:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили о боях, которые были за сутки на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области. ".