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24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба

Украина 09:04   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Утром 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили о боях, которые были за сутки на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области. 

На Харьковском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Волчанска и Старицы. В то же время, враг пытался наступать и на Купянщине. По данным ГШ, за сутки оккупанты штурмовали наши позиции 16 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой», – написали в Генштабе.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Харьков, Купянск и Новоегоровку.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 09:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили о боях, которые были за сутки на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области. ".