24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба

Утром 20 октября в Генштабе ВСУ сообщили о боях, которые были за сутки на Харьковщине, а также – о вражеских обстрелах области.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили семь атак врага в районе Волчанска и Старицы. В то же время, враг пытался наступать и на Купянщине. По данным ГШ, за сутки оккупанты штурмовали наши позиции 16 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой», – написали в Генштабе.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Харьков, Купянск и Новоегоровку.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.