ОТГВ «Харьков» про обстрелы, бои и потери врага за сутки на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 20 октября в ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.
Обстановка на Харьковском направлении остается тяжелой – войска РФ продолжают атаковать украинские позиции, написали в ВСУ.
«За минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3 КАБов. Нанесли 33 удара дронами-камикадзе. Совершили 279 обстрелов позиций защитников Украины», – уточнили в ОТГВ «Харьков».
Потери врага за сутки: 33 убитых, 92 раненых. Также на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили танк, пять авто, 36 БПЛА. Кроме того, РФ лишилась 58 укрытий, место для хранения боекомплектов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 10:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 октября в ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.".