ОТГВ «Харьков» про обстрелы, бои и потери врага за сутки на Харьковщине

Утром 20 октября в ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.

Обстановка на Харьковском направлении остается тяжелой – войска РФ продолжают атаковать украинские позиции, написали в ВСУ.

«За минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3 КАБов. Нанесли 33 удара дронами-камикадзе. Совершили 279 обстрелов позиций защитников Украины», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 33 убитых, 92 раненых. Также на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили танк, пять авто, 36 БПЛА. Кроме того, РФ лишилась 58 укрытий, место для хранения боекомплектов.