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ОТГВ «Харьков» про обстрелы, бои и потери врага за сутки на Харьковщине

Украина 10:10   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков» про обстрелы, бои и потери врага за сутки на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Утром 20 октября в ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.

Обстановка на Харьковском направлении остается тяжелой – войска РФ продолжают атаковать украинские позиции, написали в ВСУ.

«За минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3 КАБов. Нанесли 33 удара дронами-камикадзе. Совершили 279 обстрелов позиций защитников Украины», – уточнили в ОТГВ «Харьков».

Потери врага за сутки: 33 убитых, 92 раненых. Также на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили танк, пять авто, 36 БПЛА. Кроме того, РФ лишилась 58 укрытий, место для хранения боекомплектов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 октября в ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте на севере Харьковщины.".