На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00

Про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ворог тричі намагався атакувати наші позиції на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Наразі триває ще один бій, зазначили в Генштабі.

Крім того, ЗС РФ двічі штурмували на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили атаки поблизу Голубівки та Новоосинового. Тим часом бої біля Колісниківки та Лозової ще тривають, додали у ГШ.