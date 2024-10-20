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На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00

Україна 16:42   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили в Генштабі ЗСУ.

Ворог тричі намагався атакувати наші позиції на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Наразі триває ще один бій, зазначили в Генштабі.

Крім того, ЗС РФ двічі штурмували на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили атаки поблизу Голубівки та Новоосинового. Тим часом бої біля Колісниківки та Лозової ще тривають, додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 16:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили в Генштабі ЗСУ.".