На Харківському напрямку триває бій, ще 3 – на Куп’янському: дані ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили в Генштабі ЗСУ.
Ворог тричі намагався атакувати наші позиції на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Наразі триває ще один бій, зазначили в Генштабі.
Крім того, ЗС РФ двічі штурмували на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили атаки поблизу Голубівки та Новоосинового. Тим часом бої біля Колісниківки та Лозової ще тривають, додали у ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 16:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямку станом на 16:00 повідомили в Генштабі ЗСУ.".