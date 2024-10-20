«Прилеты» в Харькове: где зафиксировали удары, есть пострадавшие (дополняется)

В Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра города Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. Есть информация о пострадавших.

Дополнено в 23:05. Уже известно о 9 пострадавших в результате ударов по Харькову. Среди них есть ребенок, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 22:58. По уточненной информации, мэра Харькова Игоря Терехова: в Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. В Основянском районе пострадали многоэтажки и частные дома, гаражи.

Дополнено в 22:43. Одного из четырех раненых госпитализировали, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов. Он отметил, что в результате удара есть возгорание дома, повреждены станция техобслуживания и автозаправочной станции.

Дополнено в 22:37: По предварительным данным мэра Харькова Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе города, возле жилого дома. Сейчас известно о четырех пострадавших.

Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов – повреждена автозаправка, добавил мэр.

22:28. По предварительным данным Олега Синегубова, уже известно о двух пострадавших.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 22:10. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город – под атакой КАБ. «Прилетело» по трем районам Харькова. У некоторых из них – проблемы со светом.