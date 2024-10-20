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РФ ударила по трем районам Харькова, есть проблемы со светом

Происшествия 22:23   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ ударила по трем районам Харькова, есть проблемы со светом Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Взрывы в Харькове прозвучали около 22:10.

Дополнено в 22:23: начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Дополнено в 22:20: Мэр уточнил, что город – под атакой КАБ. «Прилетело» по трем районам Харькова.

Мэр Игорь Терехов в 22:10 сообщил о взрывах в Харькове.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 22:23;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в 22:10 сообщил о взрывах в Харькове.".