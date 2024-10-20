РФ ударила по трем районам Харькова, есть проблемы со светом

Взрывы в Харькове прозвучали около 22:10.

Дополнено в 22:23: начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Дополнено в 22:20: Мэр уточнил, что город – под атакой КАБ. «Прилетело» по трем районам Харькова.

Мэр Игорь Терехов в 22:10 сообщил о взрывах в Харькове.