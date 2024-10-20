РФ ударила по трем районам Харькова, есть проблемы со светом
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
Взрывы в Харькове прозвучали около 22:10.
Дополнено в 22:23: начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Дополнено в 22:20: Мэр уточнил, что город – под атакой КАБ. «Прилетело» по трем районам Харькова.
Мэр Игорь Терехов в 22:10 сообщил о взрывах в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАБ, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 22:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в 22:10 сообщил о взрывах в Харькове.".