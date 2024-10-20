Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
В Дергачах ликвидируют последствия утреннего «прилета». Около 05:05 РФ выпустила по городу КАБ.
«В результате российского авиаудара по Дергачам в общей сложности повреждены 3 многоэтажки (выбито около 400 окон) и крыши шести частных домов. Повреждения получили ветеринарная клиника и парикмахерская, расположенные на первом этаже одной из девятиэтажек, а также помещения образовательного центра, автомойка и авто жителей», – написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
В целом, под ударом оказались исключительно гражданские объекты. Пострадавших из-за обстрела нет, добавил Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 13:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон".