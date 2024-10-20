Live
  • Вс 20.10.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон

Происшествия 13:30   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

В Дергачах ликвидируют последствия утреннего «прилета». Около 05:05 РФ выпустила по городу КАБ.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

«В результате российского авиаудара по Дергачам в общей сложности повреждены 3 многоэтажки (выбито около 400 окон) и крыши шести частных домов. Повреждения получили ветеринарная клиника и парикмахерская, расположенные на первом этаже одной из девятиэтажек, а также помещения образовательного центра, автомойка и авто жителей», – написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

В целом, под ударом оказались исключительно гражданские объекты. Пострадавших из-за обстрела нет, добавил Задоренко.

Читайте также: Под утро оккупанты ударили по Дергачам и Солоницевской громаде – последствия

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 20.10: ночной удар по Харькову, обстрелы области
Новости Харькова – главное за 20.10: ночной удар по Харькову, обстрелы области
20.10.2024, 09:12
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
20.10.2024, 07:08
Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)
Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)
20.10.2024, 10:29
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
18.10.2024, 22:12
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
18.10.2024, 19:05
Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон
Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон
20.10.2024, 13:30

Новости по теме:

23:59
Главные новости Харькова 2 октября: взрывы, прилетело по многоэтажке
08:31
В прокуратуре показали последствия ударов РФ по Харькову и Дергачам (фото)
16:13
Удар по Дергачам обошелся без пострадавших — Задоренко
20:24
Поселок на севере Харьковщины горит из-за обстрела открытой территории (видео)
20:03
Что известно о «прилетах» по Харькову и пригороду — данные прокуратуры (фото)

Вы читали новость: «Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 13:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон".