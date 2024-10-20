Дергачи восстанавливаются после удара РФ. Повреждены дома, выбиты 400 окон

В Дергачах ликвидируют последствия утреннего «прилета». Около 05:05 РФ выпустила по городу КАБ.

«В результате российского авиаудара по Дергачам в общей сложности повреждены 3 многоэтажки (выбито около 400 окон) и крыши шести частных домов. Повреждения получили ветеринарная клиника и парикмахерская, расположенные на первом этаже одной из девятиэтажек, а также помещения образовательного центра, автомойка и авто жителей», – написал начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

В целом, под ударом оказались исключительно гражданские объекты. Пострадавших из-за обстрела нет, добавил Задоренко.