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Дергачі відновлюються після удару РФ. Пошкоджені будинки, вибиті 400 вікон

Події 13:30   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дергачі відновлюються після удару РФ. Пошкоджені будинки, вибиті 400 вікон Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

У Дергачах ліквідовують наслідки ранкового “прильоту”. Близько 05:05 РФ випустила по місту КАБ.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

“Внаслідок російського авіаудару по Дергачах загалом пошкоджено 3 багатоповерхівки (вибито близько 400 вікон) і дахи шістьох приватних будинків. Пошкоджень зазнали ветеринарна клініка та перукарня, розташовані на першому поверсі однієї з дев’ятиповерхівок, а також приміщення освітнього центру, автомийка і автівки мешканців” – написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Загалом під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти. Потерпілих через обстріл немає, додав Задоренко.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 13:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Дергачах ліквідовують наслідки ранкового “прильоту”. Близько 05:05 РФ випустила по місту КАБ.".