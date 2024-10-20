Дергачі відновлюються після удару РФ. Пошкоджені будинки, вибиті 400 вікон

У Дергачах ліквідовують наслідки ранкового “прильоту”. Близько 05:05 РФ випустила по місту КАБ.

“Внаслідок російського авіаудару по Дергачах загалом пошкоджено 3 багатоповерхівки (вибито близько 400 вікон) і дахи шістьох приватних будинків. Пошкоджень зазнали ветеринарна клініка та перукарня, розташовані на першому поверсі однієї з дев’ятиповерхівок, а також приміщення освітнього центру, автомийка і автівки мешканців” – написав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Загалом під ударом опинилися виключно цивільні об’єкти. Потерпілих через обстріл немає, додав Задоренко.