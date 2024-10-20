Під ранок окупанти вдарили по Дергачах та Солоницівській громаді – наслідки

У ранковому зведенні 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про обстріли Харківщини. Зокрема, поінформував, що під ранок окупанти випустили по області КАБи.

О 05:20 армія РФ обстріляла Дергачі. Внаслідок удару КАБа пошкоджено приватний будинок та три багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

“06:33 Харківський р-н, Солоницівська ТГ. Влучання ворожого КАБ в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила“, – написав Синєгубов.

Також начальник ХОВА повідомив, що вночі ворог обстріляв Харків. КАБ “прилетів” по Новобаварському району – пошкоджений приватний будинок, авто, у двох багатоповерхівках вилетіли шибки. Обійшлося без постраждалих.