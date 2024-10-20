Під ранок окупанти вдарили по Дергачах та Солоницівській громаді – наслідки
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
У ранковому зведенні 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про обстріли Харківщини. Зокрема, поінформував, що під ранок окупанти випустили по області КАБи.
О 05:20 армія РФ обстріляла Дергачі. Внаслідок удару КАБа пошкоджено приватний будинок та три багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.
“06:33 Харківський р-н, Солоницівська ТГ. Влучання ворожого КАБ в землю. Пошкоджено частково два будинки, паркан. Інформація про постраждалих не надходила“, – написав Синєгубов.
Також начальник ХОВА повідомив, що вночі ворог обстріляв Харків. КАБ “прилетів” по Новобаварському району – пошкоджений приватний будинок, авто, у двох багатоповерхівках вилетіли шибки. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 20 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про обстріли Харківщини. Зокрема, поінформував, що під ранок окупанти випустили по області КАБи.".