Под утро оккупанты ударили по Дергачам и Солоницевской громаде – последствия

В утренней сводке 20 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины. В частности, проинформировал, что под утро оккупанты выпустили по области КАБы.

В 05:20 армия РФ обстреляла Дергачи. Вследствие удара КАБа поврежден частный дом и три многоэтажки. Информации о пострадавших на данный момент нет.

«06:33 Харьковский р-н, Солоницевская ТГ. Попадание вражеского КАБ в землю. Повреждены частично два дома, забор. Информация о потерпевших не поступала», – написал Синегубов.

Также начальник ХОВА сообщил, что ночью враг обстрелял Харьков. КАБ «прилетел» по Новобаварскому району – поврежден частный дом, авто, в двух многоэтажках вылетели стекла. Обошлось без пострадавших.