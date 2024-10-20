Под утро оккупанты ударили по Дергачам и Солоницевской громаде – последствия
Фото: Олег Синегубов/Telegram
В утренней сводке 20 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины. В частности, проинформировал, что под утро оккупанты выпустили по области КАБы.
В 05:20 армия РФ обстреляла Дергачи. Вследствие удара КАБа поврежден частный дом и три многоэтажки. Информации о пострадавших на данный момент нет.
«06:33 Харьковский р-н, Солоницевская ТГ. Попадание вражеского КАБ в землю. Повреждены частично два дома, забор. Информация о потерпевших не поступала», – написал Синегубов.
Также начальник ХОВА сообщил, что ночью враг обстрелял Харьков. КАБ «прилетел» по Новобаварскому району – поврежден частный дом, авто, в двух многоэтажках вылетели стекла. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 20 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал об обстрелах Харьковщины. В частности, проинформировал, что под утро оккупанты выпустили по области КАБы.".