Двое погибших, 12 раненых – Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины
Утром 21 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов Харьковщины, а также – о пострадавших вследствие «прилетов».
Накануне днем, около 15:00, враг ударил по Изюмскому району. Вследствие обстрела в селе Богуславка поврежден частный дом. А уже через полчаса, в 15:28, «прилетело» по Новоплатоновке Боровской громады. Россияне ударили по частному дому – под завалами нашли тела двух пожилых людей.
Ночью оккупанты выпустили по Харькову КАБы.
«22:15 г. Харьков, Киевский район. В результате обстрела повреждены 7 жилых домов, 8 нежилых зданий и 3 автомобиля, АЗС. Пострадал 1 человек. 22:18 г. Харьков, Основянский район. В результате обстрела КАБ повреждены 4 жилых дома, 6 нежилых зданий и 14 автомобилей. Пострадали 11 человек», – написал Синегубов.
Читайте также: Новости Харькова – главное за 21.10: вечерние «прилеты» — что известно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Двое погибших, 12 раненых – Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских Харьковщины, а также – о пострадавших вследствие «прилетов».".