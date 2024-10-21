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Двое погибших, 12 раненых – Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:30   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Двое погибших, 12 раненых – Синегубов о последствиях обстрелов Харьковщины Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 21 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских обстрелов Харьковщины, а также – о пострадавших вследствие «прилетов».

Накануне днем, около 15:00, враг ударил по Изюмскому району. Вследствие обстрела в селе Богуславка поврежден частный дом. А уже через полчаса, в 15:28, «прилетело» по Новоплатоновке Боровской громады. Россияне ударили по частному дому – под завалами нашли тела двух пожилых людей.

Фото: Олег Синегубов/Telegram
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Ночью оккупанты выпустили по Харькову КАБы.

«22:15 г. Харьков, Киевский район. В результате обстрела повреждены 7 жилых домов, 8 нежилых зданий и 3 автомобиля, АЗС. Пострадал 1 человек. 22:18 г. Харьков, Основянский район. В результате обстрела КАБ повреждены 4 жилых дома, 6 нежилых зданий и 14 автомобилей. Пострадали 11 человек», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 октября начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о результатах вражеских Харьковщины, а также – о пострадавших вследствие «прилетов».".