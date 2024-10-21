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Двоє загиблих, 12 поранених – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини

Події 08:30   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє загиблих, 12 поранених – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вранці 21 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про результати ворожих обстрілів Харківщини, а також – про постраждалих внаслідок “прильотів”.

Напередодні вдень, близько 15:00, ворог вдарив по Ізюмському району. Внаслідок обстрілу в селі Богуславка пошкоджений приватний будинок. А вже за пів години, о 15:28, “прилетіло” по Новоплатонівці Борівської громади. Росіяни вдарили по приватному будинку – під завалами знайшли тіла двох людей похилого віку.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Вночі окупанти випустили по Харкову КАБи.

“22:15 м. Харків, Київський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено 7 житлових будинків, 8 нежитлових будівель та 3 автомобіля, АЗС. Постраждала 1 особа. 22:18 м. Харків, Основ’янський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 4 житлові будинки, 6 нежитлових будівель та 14 автомобілів. Постраждали 11 людей”, – написав Синєгубов.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 21.10: вечірні «прильоти» – що відомо

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про результати ворожих обстрілів Харківщини, а також – про постраждалих внаслідок “прильотів”.".