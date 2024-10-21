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Новини Харкова – головне за 21.10: вечірні «прильоти» – що відомо

Події 00:20   21.10.2024
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 21.10: вечірні «прильоти» – що відомо Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

00:19

Про десятьох постраждалих від авіаудару по Харкову після 22-ї години повідомляє мер Ігор Терехов

За його словами, було три влучання, попередньо, керованих авіабомб. Два місця «прильотів» встановлені – це Основ’янський та Київський райони. Третє, попередньо, також у Київському районі.

«У Київському районі розтрощені 12 приватних будинків. На жаль, є один постраждалий. Крім цього, в Основ’янському районі було влучання у приміщення, в якому, на щастя, ніхто не перебував. Але поряд багатоповерхова забудова, і дуже багато будинків постраждало. Вибито дуже багато вікон. Маємо в Основ’янському районі дев’ятьох поранених, серед яких хлопчик. Він теж отримав поранення», – повідомив мер.

Без електропостачання – три райони Харкова.

Відео: Харківська міськрада

За даними облуправління Нацполіції, серед дев’ятьох постраждалих – чотири жінки віком від 22 до 53 років та п’ятеро чоловіків віком від 21 до 37 років.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 00:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".