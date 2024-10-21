Вночі Харків обстріляли з Бєлгородщини, до цього РФ вдарила по області

Начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов розповів, що авіабомби на Харків випустили з Бєлгородщини.

“Був захід тактичної авіації з боку Бєлгорода. Спочатку КАБи були скинуті в передмісті. Напрямок – це Великі Проходи, Козача Лопань та Дергачівський район. Потім – три КАБи зайшли на місто. Одне потрапляння в Основ’янському районі, прямо біля дев’ятиповерхового будинку, в якому вибиті всі вікна. Без жертв, однак, знову ж таки, розкидані КАБи по місту хаотично, що вказує не на цілеспрямований удар по військових об’єктах, а на тероризм всього населення. Не більше, не менше”, – сказав Болвінов.

Нагадаємо, у Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, один «приліт» зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. У Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та високовольтні лінії електропередачі. В Основ’янському районі – багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Без електропостачання залишилися три райони міста.