Ночью Харьков обстреляли из Белгородщины, до этого РФ ударила по области
Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что авиабомбы на Харьков выпустили из Белгородщины.
«Был заход тактической авиации со стороны Белгорода. Сначала КАБы были сброшены в пригороде. Направление – это Большие Проходы, Казачья Лопань и Дергачевский район. Потом – три КАБа зашли на город. Одно попадание в Основянском районе, прямо возле девятиэтажного дома, в котором выбиты все окна. Без жертв, однако, опять же, разбросаны КАБы по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм всего населения. Ни больше, ни меньше», – отметил Болвинов.
Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи. Без электроснабжения остались три района города.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, обстрел, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 07:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что авиабомбы на Харьков выпустили из Белгородщины.".