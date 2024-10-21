ФАБ и Гром-Э1: прокуратура показала последствия ударов по Харькову (видео)

Четырьмя авиационными боеприпасами атаковали россияне Харьков и область после 22 часов 20 октября. Предварительно, враг применил ФАБ с УМПК и гибрид планирующей бомбы и ракеты «Гром-Э1», сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его данным, запуски были осуществлены с нескольких самолетов из района поселка Томаровка Белгородской области. Две бомбы упали в Киевском и Основянском районах Харькова, две — в области.

В Киевском районе «прилет» зафиксировали в частном секторе. Там уничтожен жилой дом, а также повреждены АЗС и несколько частных домов рядом.

В Основянском районе бомба попала в частный дом — он уничтожен. Также повреждены окна и фасад расположенной поблизости многоэтажки.

На сейчас известно о 12 пострадавших. У них закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, острая реакция на стресс.

Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи. Без электроснабжения остались три района города.