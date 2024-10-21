ФАБ и Гром-Э1: прокуратура показала последствия ударов по Харькову (видео)
Четырьмя авиационными боеприпасами атаковали россияне Харьков и область после 22 часов 20 октября. Предварительно, враг применил ФАБ с УМПК и гибрид планирующей бомбы и ракеты «Гром-Э1», сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его данным, запуски были осуществлены с нескольких самолетов из района поселка Томаровка Белгородской области. Две бомбы упали в Киевском и Основянском районах Харькова, две — в области.
В Киевском районе «прилет» зафиксировали в частном секторе. Там уничтожен жилой дом, а также повреждены АЗС и несколько частных домов рядом.
В Основянском районе бомба попала в частный дом — он уничтожен. Также повреждены окна и фасад расположенной поблизости многоэтажки.
На сейчас известно о 12 пострадавших. У них закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, острая реакция на стресс.
Напомним, в Харькове около 22:10 было слышно по меньшей мере три взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, один «прилет» зафиксировали в Основянском районе, еще один — в Киевском. В Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и высоковольтные линии электропередачи. В Основянском районе — многоэтажки, частные дома и гаражи. Без электроснабжения остались три района города.
Читайте также: Погибли пожилые люди: днем россияне обстреляли село на Харьковщине
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: авиаудар, Дмитрий Чубенко, прилеты, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ФАБ и Гром-Э1: прокуратура показала последствия ударов по Харькову (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 01:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырьмя авиационными боеприпасами атаковали россияне Харьков и область после 22 часов. Предварительно, враг применил ФАБ с УМПК и гибрид планирующей бомбы и ракеты «Гром-Э1»".