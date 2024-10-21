ФАБ і гібрид Грім-Е1: прокуратура показала наслідки ударів по Харкову (відео)

Чотирма авіаційними боєприпасами атакували росіяни Харків та область після 22-ї години 20 жовтня. Попередньо, ворог застосував ФАБ з УМПК та гібрид плануючої бомби та ракети «Грім-Е1», повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За його даними, запуски були здійснені з декількох літаків з району селища Томаровка Бєлгородської області. Дві бомби впали в Київському та Основ’янському районах Харкова, дві – в області.

У Київському районі “приліт” зафіксували у приватному секторі. Там знищений житловий будинок, а також пошкоджені АЗС і декілька приватних домів поряд.

В Основ’янському районі бомба влучила у приватний будинок – він знищений. Також пошкоджені вікна та фасад розташованої поблизу багатоповерхівки.

На зараз відомо про 12 постраждалих. У них закриті черепно-мозкові травми, переломи, гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, у Харкові близько 22:10 було чутно щонайменше три вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, один «приліт» зафіксували в Основ’янському районі, ще один – у Київському. У Київському районі пошкоджені АЗС, СТО, приватні будинки та високовольтні лінії електропередачі. В Основ’янському районі – багатоповерхівки, приватні будинки та гаражі. Без електропостачання залишилися три райони міста.