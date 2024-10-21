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Пожежі на Харківщині: 3 загоряння виникли через обстріли РФ, наслідки

Події 07:54   21.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежі на Харківщині: 3 загоряння виникли через обстріли РФ, наслідки

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 14 пожеж, три з них виникли через “прильоти”, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Напередодні росіяни вдарили по селу Новоплатонівка Борівської громади. КАБ впав на приватний будинок – він повністю зруйнований, на місці “прильоту” виникла пожежа, розповіли у ДСНС. Під час ліквідації займання під завалами знайшли тіла сімейної пари – 71-річного чоловіка та 72-річної жінки.

Також уночі рятувальники виїжджали на місця обстрілу Харкова.

Близько 22:00 під ударами ворожих керованих авіабомб опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура Харкова, внаслідок яких постраждали 13 цивільних осіб. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Сталися 2 незначні осередки пожеж, які були оперативно ліквідовані рятувальниками. Психологи ДСНС надали допомогу 10 людям”, – написали в ДСНС.

Читайте також: Вночі Харків обстріляли з Бєлгородщини, до цього РФ вдарила по області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 07:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 14 пожеж, три з них виникли через “прильоти”, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".