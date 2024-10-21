Пожары на Харьковщине: 3 возгорания возникли из-за обстрелов РФ, последствия
Всего за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 14 пожаров, три из них возникли из-за «прилетов», сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Накануне россияне ударили по селу Новоплатоновка Боровской громады. КАБ упал на частный дом – здание полностью разрушено, на месте «прилета» возник пожар, рассказали в ГСЧС. Во время ликвидации возгорания под завалами нашли тела семейной пары – 71-летнего мужчины и 72-летней женщины.
Также ночью спасатели выезжали на места обстрелов Харькова.
«Около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова, в результате которых пострадали 13 гражданских лиц. Взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили. Произошли 2 незначительные пожара, которые были оперативно ликвидированы спасателями. Психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 07:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 14 пожаров, три из них возникли из-за «прилетов», сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".