Пожары на Харьковщине: 3 возгорания возникли из-за обстрелов РФ, последствия

Всего за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 14 пожаров, три из них возникли из-за «прилетов», сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Накануне россияне ударили по селу Новоплатоновка Боровской громады. КАБ упал на частный дом – здание полностью разрушено, на месте «прилета» возник пожар, рассказали в ГСЧС. Во время ликвидации возгорания под завалами нашли тела семейной пары – 71-летнего мужчины и 72-летней женщины.

Также ночью спасатели выезжали на места обстрелов Харькова.

«Около 22:00 под ударами вражеских управляемых авиабомб оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура Харькова, в результате которых пострадали 13 гражданских лиц. Взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили. Произошли 2 незначительные пожара, которые были оперативно ликвидированы спасателями. Психологи ГСЧС оказали помощь 10 людям», – добавили в ГСЧС.