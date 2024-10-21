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Понад 246 млн грн на безкоштовний проїзд: у Харкові внесли зміни до бюджету

Суспільство 13:17   21.10.2024
Вікторія Яковенко
Понад 246 млн грн на безкоштовний проїзд: у Харкові внесли зміни до бюджету Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Рішення ухвалили сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба мерії.

«Це обумовлено внесенням до видаткової частини бюджету коштів запозичення на фінансування поточних видатків у частині підтримки комунальних підприємств, а також наданням Харкову міжбюджетних трансфертів», – пояснили в департаменті бюджету і фінансів.

Зокрема, місто отримає 345,2 млн грн на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, 2 млн грн – на заходи з відновлення об’єктів інфраструктури та житлового фонду, 1,8 млн грн – на забезпечення харчуванням учнів початкових класів.

Також у Харкові збільшили витрати на:

– проведення аварійно-відновлювальних робіт у багатоповерхівках – на 87 млн грн,

– забезпечення безкоштовного проїзду в муніципальному транспорті – на 246,4 млн грн,

– надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 12,8 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад 246 млн грн на безкоштовний проїзд: у Харкові внесли зміни до бюджету»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік. Рішення ухвалили сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії міськради, повідомляє пресслужба мерії.".