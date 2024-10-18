Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові
Фото: Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 31-ї сесії.
Вона відбудеться у понеділок, 21 жовтня, в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00.
На даний час порядок денний у міськраді не опублікували.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 15:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 31-ї сесії.".