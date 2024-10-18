Терехов скликає позачергову сесію міськради в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 31-ї сесії.

Вона відбудеться у понеділок, 21 жовтня, в дистанційному режимі, інформує пресслужба Харківської міськради. Сесія розпочнеться о 10:00.

На даний час порядок денний у міськраді не опублікували.