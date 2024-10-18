Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 31-й сессии.

Она состоится в понедельник, 21 октября, в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10:00.

На данный момент повестку дня в горсовете не опубликовали.