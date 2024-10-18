Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 31-й сессии.
Она состоится в понедельник, 21 октября, в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10:00.
На данный момент повестку дня в горсовете не опубликовали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, міськрада, мэр, распоряжение, сесія, сессия, терехов;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 15:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 31-й сессии.".