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Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове

Общество 15:08   18.10.2024
Виктория Яковенко
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 31-й сессии.

Она состоится в понедельник, 21 октября, в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета. Сессия начнется в 10:00.

На данный момент повестку дня в горсовете не опубликовали.

Терехов созывает 31 сессию
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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 15:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 31-й сессии.".