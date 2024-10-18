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«Мир должен знать, что РФ бомбит Харьков каждый день» — Терехов в Праге (фото)

Общество 14:23   18.10.2024
Виктория Яковенко
«Мир должен знать, что РФ бомбит Харьков каждый день» — Терехов в Праге (фото) Фото: Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил на глобальном мероприятии безопасности «FUTURE FORCES FORUM» в Праге. Мэр рассказал о бомбардировках Харькова и нестандартных решениях в городе.

«Мир должен знать, что Россия бомбит Украину и Харьков каждый день. И в этих условиях мы не просто держимся, а ищем нестандартные решения и воплощаем их в жизнь. Действуем, чтобы восстановиться после вражеских атак и максимально поддерживать нормальную жизнь в городе. Делаем все для того, чтобы у тех, кто вынужден был уехать от российских бомб, было желание вернуться», — сказал он во время выступления, написал Терехов в Telegram.

Он также отметил, что чешское правительство помогает Харькову во время войны. В частности, Терехов ожидает, что Чехия будет сотрудничать с городом по вопросу когенерации. Ведь их компании — среди лучших производителей соответствующего оборудования.

«Также на форуме ко мне обращались представители разных стран с вопросами о работе медицины, спасательных служб, подготовке укрытий, внедрении программ инклюзивности и процесса восстановления», — добавил мэр.

Терехов в Праге о бомбежке Харькова
Фото: Игорь Терехов
Терехов в Праге о бомбежке Харькова
Фото: Игорь Терехов
Терехов в Праге о бомбежке Харькова
Фото: Игорь Терехов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил на глобальном мероприятии безопасности «FUTURE FORCES FORUM» в Праге. ".