«Мир должен знать, что РФ бомбит Харьков каждый день» — Терехов в Праге (фото)

Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил на глобальном мероприятии безопасности «FUTURE FORCES FORUM» в Праге. Мэр рассказал о бомбардировках Харькова и нестандартных решениях в городе.

«Мир должен знать, что Россия бомбит Украину и Харьков каждый день. И в этих условиях мы не просто держимся, а ищем нестандартные решения и воплощаем их в жизнь. Действуем, чтобы восстановиться после вражеских атак и максимально поддерживать нормальную жизнь в городе. Делаем все для того, чтобы у тех, кто вынужден был уехать от российских бомб, было желание вернуться», — сказал он во время выступления, написал Терехов в Telegram.

Он также отметил, что чешское правительство помогает Харькову во время войны. В частности, Терехов ожидает, что Чехия будет сотрудничать с городом по вопросу когенерации. Ведь их компании — среди лучших производителей соответствующего оборудования.

«Также на форуме ко мне обращались представители разных стран с вопросами о работе медицины, спасательных служб, подготовке укрытий, внедрении программ инклюзивности и процесса восстановления», — добавил мэр.