«Світ має знати, що Росія бомбить Харків щодня» – Терехов у Празі (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов виступив на глобальному безпековому заході «FUTURE FORCES FORUM» у Празі. Мер розповів про бомбардування Харкова й нестандартні рішення у місті.

«Світ має знати, що Росія бомбить Україну й Харків щодня. І в цих умовах ми не просто тримаємось, а шукаємо нестандартні рішення та втілюємо їх у життя. Діємо, аби відновитися після ворожих атак та максимально підтримувати нормальне життя у місті. Робимо все для того, щоб у тих, хто змушений був втекти від російських бомб, було бажання повернутися», – сказав він під час виступу, написав Терехов у мережі «Телеграм».

Він також зазначив, що чеський уряд допомагає Харкову під час війни. Зокрема, Терехов очікує, що Чехія співпрацюватиме з містом у питанні когенерації. Адже їхні компанії — серед найкращих виробників відповідного обладнання.

«Також на форумі до мене зверталися представники різних країн із запитаннями про роботу медицини, рятувальних служб, підготовку укриттів, впровадження програм інклюзивності та щодо процесу відбудови», – додав мер.