«Світ має знати, що Росія бомбить Харків щодня» – Терехов у Празі (фото)
Харківський міський голова Ігор Терехов виступив на глобальному безпековому заході «FUTURE FORCES FORUM» у Празі. Мер розповів про бомбардування Харкова й нестандартні рішення у місті.
«Світ має знати, що Росія бомбить Україну й Харків щодня. І в цих умовах ми не просто тримаємось, а шукаємо нестандартні рішення та втілюємо їх у життя. Діємо, аби відновитися після ворожих атак та максимально підтримувати нормальне життя у місті. Робимо все для того, щоб у тих, хто змушений був втекти від російських бомб, було бажання повернутися», – сказав він під час виступу, написав Терехов у мережі «Телеграм».
Він також зазначив, що чеський уряд допомагає Харкову під час війни. Зокрема, Терехов очікує, що Чехія співпрацюватиме з містом у питанні когенерації. Адже їхні компанії — серед найкращих виробників відповідного обладнання.
«Також на форумі до мене зверталися представники різних країн із запитаннями про роботу медицини, рятувальних служб, підготовку укриттів, впровадження програм інклюзивності та щодо процесу відбудови», – додав мер.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: допомога, Прага, рф, терехов, удары, Харків, Чехия;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов виступив на глобальному безпековому заході «FUTURE FORCES FORUM» у Празі. ".