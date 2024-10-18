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«Світ має знати, що Росія бомбить Харків щодня» – Терехов у Празі (фото)

Суспільство 14:23   18.10.2024
Вікторія Яковенко
«Світ має знати, що Росія бомбить Харків щодня» – Терехов у Празі (фото) Фото: Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов виступив на глобальному безпековому заході «FUTURE FORCES FORUM» у Празі. Мер розповів про бомбардування Харкова й нестандартні рішення у місті.

«Світ має знати, що Росія бомбить Україну й Харків щодня. І в цих умовах ми не просто тримаємось, а  шукаємо нестандартні рішення та втілюємо їх у життя. Діємо, аби відновитися після ворожих атак та максимально підтримувати нормальне життя у місті. Робимо все для того, щоб у тих, хто змушений був втекти від російських бомб, було бажання повернутися», – сказав він під час виступу, написав Терехов у мережі «Телеграм».

Він також зазначив, що чеський уряд допомагає Харкову під час війни. Зокрема, Терехов очікує, що Чехія співпрацюватиме з містом у питанні когенерації. Адже їхні компанії — серед найкращих виробників відповідного обладнання.

«Також на форумі до мене зверталися представники різних країн із запитаннями про роботу медицини, рятувальних служб, підготовку укриттів, впровадження програм інклюзивності та щодо процесу відбудови», – додав мер.

Терехов в Праге о бомбежке Харькова
Фото: Ігор Терехов
Терехов в Праге о бомбежке Харькова
Фото: Ігор Терехов
Терехов в Праге о бомбежке Харькова
Фото: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 14:23;

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