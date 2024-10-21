Более 246 млн грн на бесплатный проезд: в Харькове внесли изменения в бюджет
Депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет города на 2024 год. Решение приняли сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.
«Это обусловлено внесением в расходную часть бюджета средств заема на финансирование текущих расходов в части поддержки коммунальных предприятий, а также предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.
В частности, город получит 345,2 млн грн на осуществление полномочий органов местного самоуправления, 2 млн грн – на восстановление объектов инфраструктуры и жилищного фонда, 1,8 млн грн – на обеспечение питанием учеников начальных классов.
Также в Харькове увеличили расходы на:
— проведение аварийно-восстановительных работ в многоэтажках – на 87 млн грн,
— обеспечение бесплатного проезда в муниципальном транспорте – на 246,4 млн грн,
— оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 12,8 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, депутаты, міськрада, мэрия, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 13:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет города на 2024 год. Решение приняли сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.".