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Более 246 млн грн на бесплатный проезд: в Харькове внесли изменения в бюджет

Общество 13:17   21.10.2024
Виктория Яковенко
Более 246 млн грн на бесплатный проезд: в Харькове внесли изменения в бюджет Фото: Харьковский горсовет

Депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет города на 2024 год. Решение приняли сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.

«Это обусловлено внесением в расходную часть бюджета средств заема на финансирование текущих расходов в части поддержки коммунальных предприятий, а также предоставлением Харькову межбюджетных трансфертов», — объяснили в департаменте бюджета и финансов.

В частности, город получит 345,2 млн грн на осуществление полномочий органов местного самоуправления, 2 млн грн – на восстановление объектов инфраструктуры и жилищного фонда, 1,8 млн грн – на обеспечение питанием учеников начальных классов.

Также в Харькове увеличили расходы на:

— проведение аварийно-восстановительных работ в многоэтажках – на 87 млн ​​грн,

— обеспечение бесплатного проезда в муниципальном транспорте – на 246,4 млн грн,

— оказание помощи военным частям и специальным органам с правоохранительными функциями – на 12,8 млн грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета внесли изменения в бюджет города на 2024 год. Решение приняли сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.".