Новости Харькова – главное за 21.10: вечерние «прилеты» — что известно
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
00:19
О десятерых пострадавших от авиаудара по Харькову после 22-х часов сообщает мэр Игорь Терехов
По его словам, всего было три попадания, предварительно, корректируемыми авиабомбами. Два места «прилетов» установлены — это Основянский и Киевский районы. Третье, предварительно, также в Киевском районе.
«В Киевском районе разбиты 12 частных домов. К сожалению, есть один пострадавший. Кроме этого, в Основянском районе было попадание в помещение, в котором, к счастью, никто не находился. Но рядом многоэтажная застройка, и очень много домов пострадало. Выбито очень много окон. Есть в Основянском районе девять раненых, среди которых мальчик. Он тоже получил ранения», — сообщил мэр.
Без электроснабжения — три района Харькова.
Видео: Харьковский горсовет
По данным облуправления Нацполиции, среди девятерых пострадавших — четыре женщины в возрасте от 22 до 53 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, новости, прилеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 00:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".