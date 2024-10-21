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Новости Харькова – главное за 21.10: вечерние «прилеты» — что известно

Происшествия 00:20   21.10.2024
Елена Нагорная
Новости Харькова – главное за 21.10: вечерние «прилеты» — что известно Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:19

О десятерых пострадавших от авиаудара по Харькову после 22-х часов сообщает мэр Игорь Терехов

По его словам, всего было три попадания, предварительно, корректируемыми авиабомбами. Два места «прилетов» установлены — это Основянский и Киевский районы. Третье, предварительно, также в Киевском районе.

«В Киевском районе разбиты 12 частных домов. К сожалению, есть один пострадавший. Кроме этого, в Основянском районе было попадание в помещение, в котором, к счастью, никто не находился. Но рядом многоэтажная застройка, и очень много домов пострадало. Выбито очень много окон. Есть в Основянском районе девять раненых, среди которых мальчик. Он тоже получил ранения», — сообщил мэр.

Без электроснабжения — три района Харькова.

Видео: Харьковский горсовет

По данным облуправления Нацполиции, среди девятерых пострадавших — четыре женщины в возрасте от 22 до 53 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 37 лет.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 00:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".