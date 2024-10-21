Штурмы возле Волчанска и Липцев, один бой идет на Купянском направлении – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Один бой еще продолжается.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бой, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".