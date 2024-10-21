Штурмы возле Волчанска и Липцев, один бой идет на Купянском направлении – ГШ

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Один бой еще продолжается.