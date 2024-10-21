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Штурмы возле Волчанска и Липцев, один бой идет на Купянском направлении – ГШ

Общество 16:51   21.10.2024
Виктория Яковенко
Штурмы возле Волчанска и Липцев, один бой идет на Купянском направлении – ГШ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Один бой еще продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".