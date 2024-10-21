Deep State: РФ опять продвинулась на Харьковщине. Какие территории захватили

Россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, информируют аналитики проекта Deep State.

Авторы Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты захватили часть территорий в районе Вишневого.

Напомним, накануне начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич заявил, что ситуация в районе ухудшается, обстрелы усиливаются, раненых становится больше. Поэтому власти призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться. Особенно это касается семей с детьми.