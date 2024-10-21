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Deep State: РФ опять продвинулась на Харьковщине. Какие территории захватили

Украина 07:39   21.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Deep State: РФ опять продвинулась на Харьковщине. Какие территории захватили Фото: Генштаб ВСУ

Россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, информируют аналитики проекта Deep State.

Авторы Deep State обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что оккупанты захватили часть территорий в районе Вишневого.

Напомним, накануне начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич заявил, что ситуация в районе ухудшается, обстрелы усиливаются, раненых становится больше. Поэтому власти призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться. Особенно это касается семей с детьми.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 07:39;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне оккупировали новые территории на Купянском направлении, информируют аналитики проекта Deep State.".